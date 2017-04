Trabalhadores estrangeiros em Angola podem, de novo, ser pagos em moeda estrangeira

Os trabalhadores estrangeiros não-residentes em Angola podem de novo ser pagos em moeda estrangeira e não exclusivamente em kwanzas, de acordo com o decreto presidencial 78/17, de 24 de Abril, que revoga um outro de 6 de Março.

O novo decreto estipula que “o valor e a moeda de remuneração do trabalhador estrangeiro não-residente são acordados livremente entre o empregador e o trabalhador” com observância dos princípios gerais estabelecidos na Lei Geral do Trabalho e no novo diploma.

O diploma de 6 de Março passado indicava que as empresas angolanas só poderiam contratar trabalhadores estrangeiros não-residentes por um período máximo de 36 meses, sendo os pagamentos feitos exclusivamente em kwanzas, cabendo ao banco central decidir o montante das transferências para o exterior.

Por trabalhador estrangeiro não-residente entende-se um cidadão de outra nacionalidade que, “não residindo em Angola, possua qualificação profissional, técnica ou científica, em que o país não seja auto-suficiente, contratado em país estrangeiro para exercer a sua actividade profissional em território nacional por tempo determinado.” (Macauhub)