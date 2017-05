Banco Mundial anuncia nova estratégia para Moçambique

O Banco Mundial adoptou uma nova estratégia para Moçambique que prevê um financiamento indicativo de 1,7 mil milhões de dólares a serem desembolsados a uma média de 410 milhões de dólares durante quatro anos, nos termos do comunicado sexta-feira divulgado.

A estratégia está centrada num conjunto de objectivos que reflectem o plano quinquenal do governo moçambicano, as prioridades de desenvolvimento identificadas no diagnóstico do Grupo Banco Mundial e as vantagens comparativas da instituição.

O comunicado divulgado em Maputo informa que o reinício do apoio ao Orçamento de Estado, interrompido na sequência da revelação de dívidas ocultas, dependerá dos progressos de Moçambique no restabelecimento da sustentabilidade da dívida e de um quadro orçamental e macroeconómico adequado.

O documento citado pela agência noticiosa AIM adianta que a estratégia foi desenvolvida em diálogo com as autoridades moçambicanas e validada através de uma série de consultas com as partes interessadas, tais como o sector privado, os parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil.

O director do Banco Mundial para Moçambique, Mark Lundell, é citado no comunicado afirmando que esta nova estratégia é aprovada numa altura crucial para Moçambique, pois precisa preparar-se e colocar-se como um país rico em recursos e começar a desenvolver uma economia mais diversificada e produtiva.

A atenção do Banco Mundial está actualmente concentrada na forma de ajudar Moçambique a lidar com as consequências macroeconómicas da dívida não-revelada e restabelecer a confiança e fá-lo-á em coordenação com o Fundo Monetário Internacional, socorrendo-se de serviços de aconselhamento em matérias de consolidação orçamental e gestão da dívida, entre outros instrumentos.

O comunicado adianta que a Associação Internacional de Desenvolvimento, através da qual serão desembolsadas as verbas anunciadas e a Corporação Financeira Internacional, trabalharão em conjunto para estimular e fomentar o sector privado, nomeadamente em sectores-chave como a agricultura (e respectiva cadeia de valor) e energia. (Macauhub)