Banco Nacional de Angola mantém em Maio taxas de juro de referência

A Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu manter em Maio as principais taxas de juro de referência, caso da Taxa BNA, que continuou a ser de 16% ao ano, de acordo com as decisões saídas da reunião realizada a 28 de Abril.

A taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez foi mantida em 20,00% ao ano e a de facilidade permanente de absorção de liquidez a sete dias em 7,25% ao ano, ainda de acordo com as mesmas decisões.

As decisões da Comissão de Política Monetária ficaram a dever-se ao facto de a inflação homóloga estar a seguir uma trajectória descendente desde o início do ano, tendo-se situado em 37,86% em Março contra 39,45% um mês antes.

O comunicado divulgado informou ter o Banco Nacional de Angola vendido em Março aos bancos comerciais divisas no valor equivalente de 2192,9 milhões de dólares, contra 798 milhões de dólares em Fevereiro.

A taxa de câmbio média do kwanza face ao dólar situou-se no mercado cambial primário em 165,91 kwanzas, mantendo-se inalterada. (Macauhub)