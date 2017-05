Grupo sul-africano Shoprite assina contracto de investimento em Angola

O grupo sul-africano Shoprite procedeu sábado à assinatura oficial do contracto com a Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP) ao abrigo do qual irá investir em Angola 571,7 milhões de dólares, escreveu a agência noticiosa Angop.

Luís Santana, director-geral do grupo em Angola, disse que este projecto de investimento visa a expansão da rede de retalho, abertura de centros comerciais e um armazém, além de melhoramentos em estruturas já existentes e aquisição de bens e equipamentos para fornecer e equipar todas as estruturas comerciais actuais.

Este projecto tem dimensão nacional, abrangendo as províncias de Luanda, Benguela, Huíla, Cabinda, Bié, Lunda Sul, Cuanza Sul, Uíge, Huambo, Namibe e Zaire.

O director da UTIP, Norberto Garcia, salientou que este projecto enquadra-se na nova política de investimento privado e responde a vários objectivos identificados no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013/2017, ao garantir a promoção de emprego e qualificação da mão-de-obra nacional, propiciar o abastecimento do mercado interno e diversificar a estrutura económica do país.

O contracto com a UTIP prevê a atribuição de incentivos fiscais ao grupo sul-africano, como sejam a redução de 65% no pagamento de impostos Industrial, sobre Aplicação de Capitais e de Sisa por um período de 10 anos.

O grupo Shoprite, criado na África do Sul em 1979, está presente em Angola através das sociedades Shoprite Supermercados, Mercado Fresco de Angola e Shoprite Angola Imobiliária. (Macauhub)