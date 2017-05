Receita bruta dos casinos de Macau atinge 2520 milhões de dólares em Abril

A receita bruta dos casinos de Macau cresceu 16,3% em Abril em termos homólogos para 20 162 milhões de patacas (2520 milhões de dólares), de acordo com dados divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A receita bruta acumulada de Janeiro a Abril atingiu 83 640 milhões de patacas (10 455 milhões de dólares), número que representa um acréscimo de 13,8% relativamente aos 73 517 milhões de patacas contabilizados nos primeiros quatro meses de 2016.

Em 2016, as receitas do jogo em casino em Macau atingiram 223 210 milhões de patacas (27 901 milhões de dólares), montante que representa uma contracção de 3,3% relativamente ao valor contabilizado em 2015, com 230 840 milhões de patacas.

No final de 2016 havia em Macau 38 casinos das seis concessionárias, sendo 20 da Sociedade de Jogos de Macau, 6 da Galaxy Casino, 5 da Venetian Macau, 4 da Melco Crown Jogos (Macau), 2 da Wynn Resorts (Macau) e 1 da MGM Grand Paradise, que dispunham de 6304 mesas e 15 769 máquinas de jogos. (Macauhub)