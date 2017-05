Empresa Brasileira de Aeronáutica entrega menos aviões no primeiro trimestre de 2017

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) entregou 18 aviões comerciais e 15 executivos no primeiro trimestre de 2017, números que representam quebras face aos 21 aviões comerciais e 23 executivos entregues no período homólogo de 2016, informou a empresa em comunicado.

A Embraer, depois de afirmar que as entregas do primeiro trimestre costumam apresentar sazonalidade e tendem a ser menores em relação aos demais trimestres do ano, anunciou manter a previsão de entregar este ano entre 97 a 102 aviões comerciais e entre 105 a 125 aviões executivos.

A receita líquida da empresa atingiu no primeiro trimestre 3217 milhões de reais, uma queda de 36% relativamente aos 5048 milhões de reais contabilizados um ano antes, fundamentalmente devido ao menor número de aparelhos entregues aos clientes.

O lucro líquido alcançado no trimestre atingiu 134,9 milhões de reais, informou ainda a empresa.

A Embraer informou igualmente ter efectuado no primeiro trimestre o voo inaugural do primeiro protótipo do jacto comercial E-195 E2 e acrescentou que as datas de entrada em operação dos três aparelhos do programa E2 mantém-se sem alteração.

De acordo com o calendário aprovado o E-190 E2 deve entrar em operação no primeiro semestre de 2018, o E-195 E2 no primeiro semestre de 2019 e o E-175 E2 em 2021. (Macauhub)