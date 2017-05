Governo de Moçambique determinado em reestruturar sector empresarial do Estado

O governo de Moçambique está determinado a reestruturar o sector empresarial do Estado, processo que incluirá diversas modalidades, com destaque para a “abertura do capital, redefinição do foco estratégico e cessação de exploração, disse o primeiro-ministro.

Carlos Agostinho do Rosário, que respondia a perguntas ao governo colocados pelos deputados da Assembleia Nacional, destacou o caso da transportadora Linhas Aéreas de Moçambique e anunciou ter sido já iniciado o processo de identificação de um parceiro estratégico para exploração conjunta da companhia.

“A medida vai permitir que a empresa responda aos desafios actuais de melhoria de prestação de serviços de transporte aéreo, com segurança e em tempo útil”, disse o primeiro-ministro, citado pela agência noticiosa AIM.

Do Rosário mencionou ainda as empresas Moçambique Celular e Telecomunicações de Moçambique, actualmente em processo de fusão decidido a fim de garantir a sustentabilidade financeira e modernização da infra-estrutura tecnológica da empresa resultante.

O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, disse na mesma sessão de perguntas e respostas que há empresas públicas que registam bons resultados, como sejam a Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique, o Banco Nacional de Investimento e a Electricidade de Moçambique.

Moçambique possui 13 empresas públicas, duas empresas estatais e está presente no capital de 99 empresas, 27 das quais estão em processo de alienação da participação social e 29 em processo de dissolução e liquidação. (Macauhub)