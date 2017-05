Standard Bank Moçambique oferece serviço de pagamentos de compras na China em moeda local

As empresas importadoras de Moçambique podem adquirir produtos na China e proceder ao seu pagamento em moeda nacional, ao abrigo de um serviço de conversão de renminbis em meticais, que passou a ser prestado pelo Standard Bank Moçambique, de acordo com um comunicado divulgado em Maputo.

O banco afirma no comunicado que o importador evita, deste modo, custos cambiais adicionais, resultantes de câmbios cruzados quando o pagamento é feito em dólares e habilita-se a preços mais competitivos dos bens importados.

“O banco ocupa uma posição privilegiada para assistir empresários de Moçambique com interesses na China e vice-versa, dada a sua forte ligação com o Banco Comercial e Industrial da China (ICBC), maior banco chinês e do mundo, que detém 20,1% do Grupo Standard Bank, desde 2008”, refere o Standard Bank na nota divulgada.

As trocas comerciais da China com Moçambique em Janeiro/Fevereiro ascenderam a 270 milhões de dólares (-1,44%), com a China a ter vendido produtos no valor de 164 milhões de dólares (-10,30%) e a ter comprado bens no montante de 105 milhões de dólares (+16,51%).

Este mesmo serviço é já prestado pelo banco Société Générale Moçambique, que oferece aos seus clientes empresariais a possibilidade de pagarem as encomendas que efectuam junto de empresas da China directamente em renminbis, a moeda nacional chinesa.

O grupo francês entrou em Moçambique em 2015 quando concluiu o processo de aquisição de uma participação de 65% do capital social do Mauritius Commercial Bank Moçambique (MCBM), instituição que passou a denominar-se Société Générale Moçambique. (Macauhub)