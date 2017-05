Jiangsu Dolphin International Trading passa a accionista de grupo com interesses florestais em Moçambique

A emissão de acções no montante de 4,0 milhões de libras do grupo Obtala Limited foi transferida da Wealth Rank Ltd, uma empresa registada nas Ilhas Virgens Britânicas, para a empresa chinesa de comercialização de madeira Jiangsu Dolphin International Trading Co. Ltd, anunciou o grupo em comunicado.

O grupo anunciou ainda no comunicado enviado à agência Macauhub que os termos do negócio mantêm-se os mesmos, caso da emissão de 20 milhões de acções ao preço unitário de 20 cêntimos da libra, exceptuando-se a data de conclusão do processo que foi adiada para 30 de Junho de 2017.

Esta emissão representa 7,2% do actual capital social do grupo Obtala e, quando concluída, a empresa chinesa de Jiangsu passará a deter 6,7% do novo capital social, representado por 297,6 milhões de acções.

O grupo informou ainda estar a trabalhar no sentido de satisfazer uma encomenda substancial de madeira colocada pelo novo futuro accionista, a Jiangsu Dolphin International Trading Co. Ltd.

O grupo Obtala, com sede em Guernsey, dispõe de 10 concessões florestais em Moçambique que ocupam uma área de 120 mil hectares. (Macauhub)