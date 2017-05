Sector industrial em Angola dispõe de 700 fábricas

O sector industrial em Angola conta actualmente com 700 fábricas, o que representa um crescimento significativo em relação às unidades que existiam há cinco anos, disse quinta-feira em Luanda a ministra da Indústria, ao falar na abertura do primeiro encontro metodológico do ministério.

Bernarda Martins, citada pela agência noticiosa Angop, disse daquele total há 90 fábricas que estão paradas devido a diversos factores, como sejam insuficiência financeira, má gestão e incumprimento dos regulamentos em vigor.

A ministra adiantou que o sector industrial tem estado a conseguir sobreviver aos efeitos da crise, não obstante os poucos recursos existentes para que o Estado realize os investimentos considerados críticos para o desenvolvimento do sector.

Bernarda Martins sublinhou a importância da constituição de associações industriais sectoriais, a fim de limitar as situações que dificultam os interessados no crescimento da indústria nacional e no reforço da competitividade das empresas.

“O Ministério da Indústria vai reforçar o quadro de pessoal com uma nova geração de técnicos mais qualificados, capazes de entenderem a importância do processo de diversificação da economia, que constitui um objectivo estratégico do governo”, adiantou a ministra.

No encontro foram apresentados temas relacionados com o sistema de licenciamento industrial e de pesquisa mensal da produção industrial de Angola. (Macauhub)