Empresa de Angola pretende exportar 1500 metros cúbicos de calcário em bloco

A Marmogranitos, empresa que se dedica à exploração e transformação de rochas ornamentais, prevê produzir este ano pelo menos 1500 metros cúbicos de calcário em bloco na mina que explora no município do Sumbe, província do Cuanza Sul, disse o director administrativo.

Sérgio Lamas disse ainda que a empresa já dispõe de interessados nos principais mercados importadores do produto na Europa, caso de Espanha, Portugal e Itália, bem como nos Estados Unidos da América, de acordo com a agência noticiosa Angop.

A mina detida pela empresa ao abrigo de um licença de exploração válida por cinco anos e que se encontra em exploração desde o ano passado, depois de um investimento inicial de 20 milhões de dólares, foi inaugurada na passada sexta-feira pelo ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz.

O director administrativo indicou que o projecto vai ser executado em quatro fases, com um investimento global de 100 milhões de dólares, depois de a primeira se ter iniciado há três anos com a prospecção, remoção de matos e criação das condições para o início da exploração da mina e a segunda, com a qual iniciou a produção, ao longo do ano passado.

Sérgio Lamas disse que numa terceira fase a empresa estará a produzir 150 toneladas de granito e calcário para fins agrícolas, a fim de corrigir a acidez dos solos e proporcionar o aumento do rendimento dos agricultores.

A Marmogranitos Lda. é uma empresa que nasceu da Hipermáquinas Angola, inserida no grupo HM, que se dedica à exploração e transformação de rochas ornamentais, bem como à exportação e importação das mesmas. (Macauhub)