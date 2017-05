População de Macau aumenta e acelera tendência de envelhecimento

A população de Macau registou um crescimento de 17,8% ou médio anual de 3,3% no período 2011/2016 para 650,8 mil pessoas em Agosto de 2016, valor que constituiu o pico dos últimos 20 anos, informou a Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC) ao divulgar os resultados globais dos Intercensos 2016.

O aumento populacional relativamente ao Censo de 2011, quando a população era de 552,5 mil pessoas, ficou a dever-se ao acréscimo substancial de trabalhadores não residentes domiciliados em Macau e à subida da taxa de natalidade, sendo que a população local atingiu 537,0 mil pessoas, um aumento de 10,7%.

O contínuo envelhecimento da população resultou do incremento no grupo etário com 65 ou mais anos (59,3 mil), cujo substancial aumento de 48,6% contribuiu para que passasse a representar 9,1% da população total, mais 1,9 pontos percentuais face a 2011.

À data da realização do Intercensos 2016 a população feminina era superior à masculina, havendo 336,8 mil mulheres e 314,0 mil homens, respectivamente 51,8% e 48,2% da população total.

A densidade populacional manteve um aumento ininterrupto ao longo do período analisado, tendo aumentado 15,5% desde 2011, em que era de 18 478 pessoas por quilómetro quadrado, para 21 340 pessoas por quilómetro quadrado em 2016.

As zonas de Macau com maior densidade populacional encontravam-se no norte da península de Macau, com números entre 146 857 pessoas e 170 953 pessoas por quilómetro quadrado. (Macauhub)