São Tomé e Príncipe importou da China bens no valor de 7,6 milhões de dólares em 2016

As exportações da China para São Tomé e Príncipe atingiram 7,6 milhões de dólares em 2016, um aumento de 76,7% relativamente aos 4,3 milhões de dólares contabilizados em 2015, disse segunda-feira à agência Macauhub em São Tomé uma fonte do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados fornecidos pelo INE indicam que a China vendeu a São Tomé e Príncipe cerca de 3350 toneladas de produtos diversos e que o valor pago pelas importações representou cerca de 5,6% das compras ao exterior em 2016, que se cifraram em 134,6 milhões de dólares.

São Tomé e Príncipe importou da China produtos como chá, café, plásticos, tecidos, vestuário, calçado, vidros e chapas de zinco.

Operadores económicos em São Tomé e Príncipe admitem que as exportações da China para o mercado são-tomense venham a aumentar de forma significativa este ano, devido ao donativo chinês de 146 milhões de dólares ao abrigo do acordo geral de cooperação assinado em Abril último entre os dois países.

São Tomé e Príncipe passou a fazer parte do Fórum de Macau no final de Março, após os dois países terem restabelecido relações diplomáticas, após o presente governo do arquipélago ter reconhecido a República Popular da China em detrimento de Taiwan.

Dados oficiais das alfândegas da China divulgados pelo Fórum de Macau indicam que as trocas comerciais com São Tomé e Príncipe em 2016 ascenderam a 6,64 milhões de dólares (-15,88%), com exportações chinesas no montante de 6,63 milhões de dólares (-15,75%) e importações no valor de 17,7 mil dólares (-46,82%). (Macauhub)