Dirigente da China considera que Macau deve aproveitar o desenvolvimento do país

Macau deve empenhar-se cada vez mais no desenvolvimento da China, defendeu terça-feira o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (ANP), Zhang Dejiang, que hoje concluiu uma visita oficial de três dias ao território.

Zhang disse que Macau deve aproveitar o “comboio do desenvolvimento da China” porque, ao contrário de outros países e regiões, “tem bilhete gratuito e lugar reservado pelo governo central como VIP”, numa clara referência às iniciativas da Faixa e Rota e da Grande Baia Guangdong – Hong Kong – Macau, que pretende criar uma grande megalópole, integrando as nove cidades do Grande Delta do Rio das Pérolas e as Regiões Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong.

O responsável chinês referiu ainda a necessidade de Macau saber aproveitar a série de medidas favoráveis concedidas pelo governo central à Região Administrativa Especial empenhando-se no crescimento do território, na diversificação adequada da economia e no seu desenvolvimento sustentável com o objectivo de alcançar um maior e melhor desenvolvimento.

Zhang Dejiang, que falava num encontro com representantes da sociedade civil da cidade, reafirmou que o governo central da China tudo fará para apoiar o desenvolvimento de Macau e recordou que ainda recentemente concedeu à Região Administrativa Especial 85 quilómetros quadrados de águas territoriais para desenvolver projectos económicos ligados ao mar.

Zhang revelou igualmente que estão a ser estudadas medidas com vista a reforçar os contactos entre a Região Administrativa Especial e a China, nomeadamente com a concessão de vistos a residentes da China interior que se queiram deslocar ao território.

No mesmo encontro, o Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, garantiu que a Região Administrativa Especial de Macau vai empenhar-se em melhorar a capacidade da governação pública, promover a diversificação da economia e apoiar a inovação e as iniciativas empresariais dos jovens. (Macauhub)