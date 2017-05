Fórum de Macau participa no Dia da Língua Portuguesa em Pequim

O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi celebrado pela primeira vez em Pequim por iniciativa das representações diplomáticas dos países de língua portuguesa, informou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

A celebração, que consistiu numa recepção realizada dia 5 de Maio corrente, contou com a participação de cinco centenas de convidados, entre os quais representantes das restantes embaixadas acreditadas na China, empresários de Macau e da China, académicos, bolseiros dos países de língua portuguesa, entidades governamentais da China e representantes dos sectores empresariais e da banca chineses.

Esta primeira celebração visou dar a conhecer na China as diferentes culturas dos países de língua portuguesa e a língua portuguesa, divulgando também o papel de destaque assumido por Macau nas relações de cooperação económica, comercial e cultural entre a China e os países de língua portuguesa.

O embaixador do Brasil, país que assume a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Marcos Caramuru de Paiva, inaugurou a efeméride com um discurso sobre o valor e a importância da língua portuguesa, tendo agradecido o apoio dado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau nesta primeira celebração que se pretende venha a ser realizada anualmente em Pequim, a 5 de Maio.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau instalou um “stand” e painéis para apresentar alguns produtos do Centro de Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa. (Macauhub)