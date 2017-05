Governo de Cabo Verde dispõe já de um plano para recuperar a companhia aérea TACV

O governo dispõe já de um plano credível de recuperação e reestruturação da companhia Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), afirmou o primeiro-ministro cabo-verdiano em declarações proferidas segunda-feira na ilha de Maio.

Ulisses Correia da Silva, que comentava o facto de o Banco Mundial estar a fazer depender o apoio ao arquipélago da resolução do “problema TACV”, disse que muito em breve será anunciada a solução para a companhia aérea de bandeira.

O primeiro-ministro garantiu ter apresentado aos interlocutores do Banco Mundial “um programa credível de recuperação e reestruturação da empresa e da sua privatização futura”, garantindo ter sido possível, dessa forma, ultrapassar as condições subjacentes ao programa de ajuda.

O Banco Mundial aprovou um novo programa de apoio a Cabo Verde para os próximos três anos, com uma dotação financeira de 90 milhões de dólares, cujo início previsto para Julho está dependente da resolução do “problema TACV”, de acordo com afirmações da representante da instituição para Cabo Verde, Louise Cord.

Na terça-feira, o ministro das Finanças de Cabo Verde disse que o plano de reestruturação da companhia aérea TACV está na sua fase final.

A companhia Transportes Aéreos de Cabo Verde tem uma dívida acumulada de 120 milhões de dólares, o que representa 8% a 9% do Produto Interno Bruto do país, de acordo com o ministro das Finanças. (Macauhub)