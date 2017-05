Delegação de Macau presente no Fórum “Faixa e Rota” que decorre em Pequim

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, lidera uma delegação da Região Administrativa Especial a Pequim para participar no Fórum para a Cooperação Internacional “Faixa e Rota”, que decorrerá nos próximos dias 14 e 15 de Maio.

O Fórum contará com a presença de mais de 1200 personalidades nacionais e internacionais, salientando-se a participação de 28 dirigentes mundiais, entre os quais os presidentes da Rússia, Indonésia, Filipinas e Turquia, os primeiros-ministros do Paquistão, Camboja e Itália e dirigentes de organizações internacionais como o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kin e a directora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde.

A iniciativa “Faixa e Rota”, lançada em 2013 pelo Presidente da China Xi Jinping, consiste no reactivar das relações económicas ao longo da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda através de novas iniciativas de desenvolvimento económico dos países e empresas localizados ao longo destes dois trajectos.

A China anunciou desde a primeira hora que Macau deve fazer parte da iniciativa “Faixa e Rota”, tendo em conta as suas relações com as comunidades de chineses ultramarinos no Sudeste Asiático e o seu papel de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa.

Apesar de os documentos publicados não referirem que os países de língua portuguesa em África e na Europa estejam incluídos na iniciativa “Faixa e Rota”, os mais altos dirigentes chineses e diplomatas têm sempre considerado que a Rota Marítima da Seda do Século 21 abrange os países das costas oriental e ocidental de África e Portugal.

Além do Presidente Xi Jinping, também o primeiro-ministro Li Keqiang e o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (ANP), Zhang Dejiang, em recentes visitas efectuadas a Macau, incentivaram o governo local a participar na iniciativa “Faixa e Rota.”

O Plano Quinquenal da Região Administrativa Especial de Macau refere igualmente que o governo está a estudar a sua participação na “Faixa e Rota.”

Em Fevereiro do corrente ano, o Governo criou a Comissão de Trabalho para a Construção de “Faixa e Rota” que realizou este mês a sua primeira reunião plenária para estudar a execução de projectos prioritários no contexto da participação de Macau na iniciativa.

O Centro Estatal de Informação (SIC) da China lançou em Março passado um portal dedicado à “Faixa e Rota” que pode ser acedido em https://eng.yidaiyilu.gov.cn/index.htm. (Macauhub)