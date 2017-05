Governo de Moçambique cria plataforma de coordenação das políticas turísticas

O governo moçambicano decidiu criar o Fórum do Turismo (Fortur), uma plataforma que visa coordenar as políticas do sector, bem como o quadro regulador para a execução da indústria no país, anunciou terça-feira em Maputo o porta-voz do Conselho de Ministros.

Mouzinho Saíde disse ainda que o Fortur vai ser objecto de uma proposta de lei a ser apresentada aos deputados da Assembleia da República, “a fim de proporcionar uma plataforma que possa responder aos desafios que resultam da dinâmica do sector do turismo.”

Os ministros aprovaram também um novo regulamento de licenciamento de serviços de telecomunicações, que introduz a possibilidade de um operador poder prestar serviços diversos tendo por base uma licença única, de acordo com a agência noticiosa AIM.

Ao abrigo do regulamento ainda em vigor, os operadores de telecomunicações, casos de radiodifusão, televisão, telefonia fixa e telefonia móvel, deviam solicitar uma licença para cada um dos tipos de serviços a prestar. (Macauhub)