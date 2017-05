Lucros do BNU em Macau sobem 9,6% para 21 milhões de dólares no 1.º trimestre

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau, do grupo estatal financeiro português Caixa Geral de Depósitos, fechou o primeiro trimestre de 2017 com lucros de 168,4 milhões de patacas (21,05 milhões de dólares), de acordo com o balancete publicado em Boletim Oficial.

Os lucros dos primeiros três meses deste ano representam um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período de 2016.

O balancete publicado indica que, até 31 de Março, o BNU havia registado proveitos de 449,1 milhões de patacas e custos de 280,7 milhões de patacas.

O BNU em Macau encerrou 2016 com lucros de 560,5 milhões de patacas, mais 9,8% do que em 2015, de acordo com a demonstração de resultados do exercício de 2016 publicada no Boletim Oficial de Macau. (Macauhub)