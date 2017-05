População de Macau atinge 648,3 mil pessoas no final de Março

A população de Macau cifrava-se em 648,3 mil pessoas no final de Março, número que representa um acréscimo de 3400 pessoas em termos trimestrais, informaram os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A DSEC informou ainda que a população do sexo feminino representava 52,7 daquele total ou 341,6 mil pessoas.

Até ao final do primeiro trimestre deste ano existiam em Macau 179 879 trabalhadores não residentes, mais 2241 indivíduos face ao final do trimestre anterior.

Macau, com uma área terrestre de 30,4 quilómetros quadrados, regista uma das maiores densidades populacionais do mundo, com 21 326 pessoas por quilómetro quadrado. (Macauhub)