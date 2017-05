Actividade agrícola em Angola tem um nível muito baixo de mecanização

Apenas 100 mil hectares de terras aráveis, dos cinco milhões existentes em Angola, são preparados anualmente com recurso a máquinas e/ou tracção animal para a semeadura e colheita de produtos agrícolas, disse quinta-feira em Luanda o ministro da Agricultura.

O ministro Marcos Nhunga disse ainda que o resto dos terrenos disponíveis ainda é trabalhado manualmente, com recurso a enxadas, facto que é preocupante e que revela a reduzida utilização da mecanização agrícola em Angola.

Atento a esta realidade, o Ministério da Agricultura promoveu um encontro com os agentes económicos ligados à banca comercial, empresas do sector agrícola, construção civil, telecomunicações, seguradoras, entre outros, para divulgar informações sobre as políticas de desenvolvimento do sector agrário e partilhar as oportunidades de negócios e de investimentos existentes no sector agrícola, pecuário e florestal.

O ministro recordou que Angola dispõe de potencial para atingir níveis de produção agrícola elevados, podendo iniciar a curto prazo a exportação de produtos como o milho, arroz, leguminosas, oleaginosas, hortícolas, tubérculos, frutos tropicais, café, mel e madeira e seus derivados.

“Temos solos com elevada aptidão agrária, abundantes recursos hídricos e uma expressiva faixa da população dedicada às actividades do campo, mas a produção interna ainda não satisfaz as necessidades de consumo em muitas culturas”, acrescentou, citado pela agência noticiosa Angop. (Macauhub)