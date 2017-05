Analistas recomendam compra de acções de empresa com activos florestais em Moçambique

A sociedade Align Research atribuiu uma recomendação de compra até 30,52 GBp das acções do grupo florestal Obtala Ltd por considerar que as mesmas estão subavaliadas, de acordo com um relatório de análise divulgado esta semana.

A Obtala Ltd é um grupo com sede na ilha de Guernsey que tem activos agrícolas e florestais na Tanzânia e em Moçambique e que pretende vir a ser um dos maiores produtores de produtos alimentares e de madeira da África Oriental.

A Align Research escreveu que desde a nomeação da nova administração, em Abril de 2016, o grupo redefiniu a sua estratégia, centrando-se nos activos agrícolas e florestais, tendo, além disso, conseguido angariar 18,3 milhões de libras que serão aplicadas na expansão das duas áreas de negócio.

O grupo controla em Moçambique uma participação de 58% na Argento Mozambique, Limitada, que detém 312 465 hectares em concessões florestais de 50 anos, devendo os fundos obtidos com uma recente emissão de acções permitir a rápida expansão da actividade.

Na Tanzânia o grupo controlar 1735 hectares de terrenos agrícolas, ao abrigo de dois contractos de arrendamento de longa duração, onde foram já investidos 10 milhões de dólares na preparação do terreno, construção de infra-estruturas e semeadura inicial.

Na base da recomendação de compra anunciada pela Align Research está o facto de as acções do grupo estarem actualmente a ser transaccionadas a 18 GBp, pouco mais do que o valor implícito somente na participação na Argento Mozambique, Limitada. (Macauhub)