Presidente da China anuncia milhares de milhões de dólares para iniciativa “Uma faixa, uma rota”

O Presidente da China, Xi Jinping, anunciou domingo em Pequim 540 mil milhões de yuans (78 200 milhões de dólares) para projectos que integrem a iniciativa Novas Rotas da Seda, um projecto de infra-estruturas com o qual a China pretende fortalecer o seu relacionamento comercial na Ásia, África e Europa.

Xi Jinping fez o anúncio perante dirigentes de cerca de 30 países durante o discurso de abertura do fórum de cooperação internacional “Uma Faixa, Uma Rota”, “versão simplificada de “Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI.”

O Presidente disse que a China vai contribuir com 100 000 milhões de yuan (14 500 milhões de dólares) adicionais para o Fundo da Rota da Seda, criado em 2014 para financiar projectos de infra-estruturas e providenciar ajuda, nos próximos três anos, no valor de 60 000 milhões de yuan (8700 milhões de dólares) a países em desenvolvimento e a organizações internacionais que participem na iniciativa.

Dois bancos – de Desenvolvimento da China e de Exportações e Importações da China – vão também oferecer empréstimos especiais até 380 000 milhões de yuan (55 000 milhões de dólares) para apoiar a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota.”

Xi, que idealizou este plano internacional de infra-estruturas durante uma visita oficial à Ásia Central em 2013, pretende com este projecto reavivar a antiga Rota da Seda, o corredor económico que uniu o Oriente o Ocidente.

Macau esteve presente neste fórum com uma delegação de 16 países liderada pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, que incluía os secretários para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac e para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam Chon Weng. (Macauhub)