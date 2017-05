Banco da China Macau com resultado positivo de 1305 milhões de patacas no 1.º trimestre

O Banco da China – Sucursal de Macau obteve um resultado positivo de 1305 milhões de patacas no primeiro trimestre de 2017, de acordo com o balancete divulgado recentemente em Boletim Oficial.

O resultado apurado ficou a dever-se ao facto de os custos da instituição terem-se situado 2359 milhões de patacas e de os proveitos terem atingido 3664 milhões de patacas.

No período homólogo de 2016, o banco obteve um resultado igualmente positivo de 1348 milhões de patacas, decorrente de custos no montante de 2685 milhões de patacas e proveitos de 4034 milhões de patacas, tendo o valor alcançado este ano representado uma quebra de 3,2%.

O Banco da China – Sucursal de Macau, que acumula com o Banco Nacional de Ultramarino as funções de banco emissor, obteve no exercício de 2016 um resultado de 580,69 milhões de patacas. (Macauhub)