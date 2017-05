Presidente de Moçambique solicita recomeço da ajuda internacional

O Presidente de Moçambique solicitou às organizações internacionais e países que contribuíam financeiramente para o Orçamento de Estado que retomem esse apoio “a fim de que o governo possa consolidar os esforços de desenvolvimento do país”, escreveu o matutino Notícias, de Maputo.

As declarações de Filipe Nyusi proferidas em Angoche no final de uma visita de três dias à província de Nampula representaram a primeira reacção oficial à entrega do relatório de auditoria internacional sobre os empréstimos contraídos por três empresas públicas com aval do Estado moçambicano.

O relatório, elaborado pela empresa Kroll Associates UK, foi entregue na passada sexta-feira à Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que está a liderar o processo de investigação às condições em que os empréstimos foram contraídos bem como ao destino dos mais de dois mil milhões de dólares.

“Os progressos registados no restabelecimento da paz efectiva e as medidas de correcção macro-económica, em curso no país, são determinantes para a restauração da confiança junto dos parceiros e investidores”, afirmou Filipe Nyusi, agradecendo o apoio do governo sueco para a realização de auditoria.

O Presidente salientou ainda a disponibilidade do governo para fornecer o apoio necessário para a conclusão deste processo conduzido pela Procuradoria-Geral da República. (Macauhub)