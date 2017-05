Baixa do preço do petróleo leva Sonangol a cancelar concursos públicos

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) cancelou os concursos públicos para a licitação de blocos da zona terrestre das bacias do Cuanza e do Baixo Congo devido à alteração dos pressupostos subjacentes ao seu lançamento, anunciou a estatal angolana em comunicado.

O objectivo inicial das licitações era, de acordo com a Sonangol, o de proporcionar aos empresários e empresas angolanas oportunidades para se desenvolverem com a actividade de exploração mas “a baixa considerável do preço do barril do petróleo e a situação económico-financeira do país e do mundo influenciaram negativamente a viabilidade das concessões petrolíferas.”

A Sonangol anunciou a 1 de Dezembro de 2015 que tinha constituído oito grupos empreiteiros para explorar petróleo em duas bacias terrestres do país, mas para as quais estavam inicialmente previstos 10 blocos.

Em causa esteve um concurso para exploração terrestre naqueles duas bacias que, de acordo com a Sonangol, podem representar mais de metade das reservas conhecidas do país, ou seja, pelo menos sete mil milhões de barris. (Macauhub)