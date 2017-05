Comércio entre a China e países de língua portuguesa cresce 43% no 1.º trimestre

O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 23,97 mil milhões de dólares no primeiro trimestre do ano, um aumento de 43,33% relativamente aos 16,72 mil milhões de dólares registados no período homólogo de 2016, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Fórum de Macau.

Nos primeiros três meses do ano a China exportou para os oito países de língua portuguesa bens no montante de 7,07 mil milhões de dólares (+21.09%) e importou mercadorias no valor de 16,89 mil milhões de dólares (+55,27%), assumindo um défice comercial de 9,82 mil milhões de dólares.

Com o Brasil, o maior parceiro comercial da China em termos mundiais, as trocas ascenderam a 16,77 mil milhões de dólares (+44,61%), com a China a ter vendido bens no valor de 5,62 mil milhões de dólares (+32,42%) e a ter comprado aos brasileiros produtos no valor de 11,15 mil milhões de dólares (+51,64%).

Angola, que surge habitualmente no segundo lugar desta lista em termos de valor, registou trocas comerciais com a China que ascenderam a 5,55 mil milhões de dólares (+61,32%), com as empresas chinesas a terem exportado bens no valor de 412 milhões de dólares (+19,28%) e a terem importado produtos no valor de 5,14 mil milhões de dólares (+66,01%).

Em terceiro lugar encontra-se Portugal, com trocas comerciais com a China no valor de 1,16 mil milhões de dólares (-5,79%), com exportações chinesas no montante de 719 milhões de dólares (-23,51%) e importações que ascenderam a 445 milhões de dólares (+50,48%).

O comércio da China com Moçambique atingiu no período 424 milhões de dólares (+4,98%), com as empresas chinesas a terem exportado bens no valor de 276 milhões de dólares (+0,22%) e a terem importado produtos no valor de 276 milhões de dólares (+15,10%).

Com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – a China registou no primeiro trimestre trocas comerciais no montante de 43,58 milhões de dólares. (Macauhub)