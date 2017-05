Macau aplica 475 milhões de dólares no novo terminal marítimo da Taipa

O novo terminal marítimo da Taipa, em construção desde 2005, vai ser inaugurado quinta-feira, na ilha da Taipa, num investimento de 3,8 mil milhões de patacas (475 milhões de dólares).

Com uma capacidade anual de 30 milhões de passageiros, o terminal tem uma área de 200 mil metros quadrados ou 20 hectares, 16 ponte-cais para jacto-planadores, três cais para navios de cruzeiro, um heliporto com capacidade para cinco aparelhos, 88 balcões de imigração e um parque de automóveis com capacidade para 740 veículos.

A TurboJET, Cotai Water Jet e Yuet Tung Shopping são as três companhias que vão usar o terminal em carreiras diárias para Hong Kong, Kowloon, Shenzhen, Nansha e Cantão.

O novo terminal marítimo fica ligado ao aeroporto internacional de Macau e ao futuro metro de superfície que se encontra em construção na ilha da Taipa e permitirá ainda acesso mais fácil às dezenas de hotéis e casinos que se encontram localizados no Cotai, zona entre as ilhas da Taipa e de Coloane.

Numa primeira fase de operações o novo terminal marítimo da Taipa receberá 30% dos passageiros que chegam a Macau por via marítima, continuando o actual terminal do Porto Exterior, na península de Macau, a assumir a maioria do movimento de passageiros que visitam o território.

A ideia que presidiu à sua construção é a de que o movimento de passageiros que se deslocam a Macau seja, no futuro próximo, partilhado em 50% por cada um dos terminais marítimos.

Quando as obras do terminal se iniciaram em 2005, a previsão de passageiros era de 18,7 milhões/ano, número que foi aumentando com a abertura de mais oportunidades de entretenimento em Macau.

Com uma área de 30,5 quilómetros quadrados e uma população de 648 mil habitantes, Macau é uma das cidades de maior densidade populacional do mundo, com cerca de 21 400 pessoas por quilómetro quadrado. (Macauhub)