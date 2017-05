Cabo Verde com mais turistas no 1.º trimestre

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde registaram aumentos de 2,4% e 6,8% no número de hóspedes e de dormidas no primeiro trimestre do ano, em comparação com o período homólogo de 2016, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De Janeiro a Março o número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde ascendeu a 195,1 mil e o de dormidas a 1,2 milhões, sendo a estadia média de 5,9 noites.

O Reino Unido foi o principal mercado emissor de turistas no período em análise, sendo igualmente os visitantes deste país os que permaneceram durante mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 7,9 noites.

A ilha do Sal foi a mais procurada, representando cerca de 47,9% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da ilha da Boavista, com 28,8% e de Santiago com 9,9%, ainda de acordo com o INE.

Por tipo de estabelecimento, os hotéis continuaram a ser os mais procurados, com 84,3% das entradas, seguindo-se as residenciais com 4,7% e os aldeamentos turísticos com 3,6%

Os principais mercados emissores de turistas foram, além do Reino Unido, a França, Alemanha e Países Baixos, com 13,5%, 12,3% e 11,1%, respectivamente. (Macauhub)