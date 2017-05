Delegação de Macau e dos países de língua portuguesa visita Zhongshan no 2.º semestre

Uma delegação composta por empresas de Macau e dos países de língua portuguesa realiza uma visita de estudo à cidade de Zhongshan, província de Guangdong, no segundo semestre, informou o Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

A visita de estudo centrar-se-á em unidades industriais que se desenvolveram nos últimos anos e que se vieram a revelar competitivas, nomeadamente no sector da saúde, pretendendo ainda os organizadores aprofundar o papel de Macau enquanto plataforma entre a China e os países de língua portuguesa.

O comunicado do Secretário adianta que Macau tem condições para organizar juntamente com Zhongshan ou dar-lhe apoio na organização de missões empresariais aos países de língua portuguesa bem como aos da União Europeia para participações em feiras ou em outras actividades económicas e comerciais.

À margem da reunião do Grupo Específico para a Promoção da Cooperação Zhongshan/Macau de 2017, realizada quarta-feira, os Serviços do Comércio daquela cidade e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau celebraram um acordo-quadro de cooperação para a criação conjunta do Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa. (Macauhub)