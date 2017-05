China concede empréstimo para financiar projecto em governação electrónica

O governo de Cabo Verde aprovou o acordo de empréstimo com o Banco de Exportações e Importações da China no montante de 84,5 milhões de yuans (1,2 milhões de escudos ou 121 mil dólares), no decurso da reunião do Conselho de Ministros quinta-feira realizada na Praia.

O montante do empréstimo será aplicado no financiamento da segunda parte do projecto de governação electrónica, de acordo com um comunicado divulgado na página oficial do governo de Cabo Verde.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, participa sábado, dai 20 de Maio, na capital cabo-verdiana numa reunião com o seu homólogo cabo-verdiano Luís Filipe Tavares, que será aberta pelo primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva.

O encontro conta com as presenças, da parte chinesa, do director-geral do Departamento de África, Lin Songtian, do director-geral do Departamento de Organizações e Conferências Internacionais, Li Junhua, do embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong e do vice director-geral do Departamento de Informação, Geng Shuang.

Do lado de Cabo Verde estarão presentes a embaixadora na China, Tânia Romualdo, o director nacional da Política Externa, embaixador Júlio Morais e o conselheiro político e diplomático do primeiro-ministro, embaixador Júlio Herbert.

Ainda no sábado, o Presidente da República recebe a visita de cortesia do ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wang Yi. (Macauhub)