Representantes dos países de língua portuguesa presentes no Fórum sobre Investimento e Construção de Infra-estruturas

Representantes dos países de língua portuguesa vão estar presentes no 8.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF), que se realiza em Macau a 1 e 2 de Junho, anunciou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O IPIM refere em comunicado que os representantes dos países convidados participarão no Seminário para a Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa em Matéria de Capacidade Produtiva e Serviços Financeiros, que abordará a cooperação entre a China e esses países.

Sob o tema “Construir em conjunto infra-estruturas diversificada, inovadoras e sustentáveis”, o IIICF reunirá personalidades internacionais da vida política, económica e académica e contará com a presença de responsáveis de diversas instituições bancárias, tanto multilaterais como da China.

Segundo o IPIM estarão presentes no encontro responsáveis do Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (AIIB), African Export-Import Bank, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Islâmico de Desenvolvimento, China Development Bank (CDB), Export-Import Bank of China, China Export & Credit Insurance Corporation, China-AfricaDevelopment Fund, China-Latin America Cooperation Fund e China-Africa Fund for Industrial Cooperation (CAFIC).

No âmbito da iniciativa da China “Uma Faixa e Uma Rota”, durante os dois dias do Fórum terão lugar sessões temáticas para debater entre outros temas a construção de infra-estruturas e desenvolvimento industrial, a inovação financeira e cooperação em investimento industrial, cidades inteligentes e o desenvolvimento de infra-estruturas sustentáveis.

O comunicado do IPIM refere igualmente que durante o Fórum será dado mais um passo no estabelecimento em Macau da sede do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa anunciado em Macau em Novembro de 2010 durante a 3.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau.

O IIICF é realizado sob a orientação do Ministério do Comércio da República Popular da China, do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Macau, e organizado conjuntamente pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). (Macauhub)