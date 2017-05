São Tomé e Príncipe com défice comercial de 28 milhões de dólares no 1.º trimestre

São Tomé e Príncipe registou um défice comercial de 620,1 mil milhões de dobras (28,1 milhões de dólares) no 1º trimestre do ano em curso, de acordo com dados obtidos quarta-feira pela agência Macauhub em São Tomé junto do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O défice observado ficou a dever-se ao facto de o valor das exportações ter-se limitado a 1,7 milhões de dólares enquanto o das importações atingiu 29,9 milhões de dólares.

Os dados fornecidos pelo INE indicam que de Janeiro a Março as exportações e as importações decresceram 15% e 6,6% respectivamente, em relação aos valores nominais em dobras (moeda são-tomense) apurados no período homólogo de 2016.

O défice registado no trimestre significou um decréscimo de 6% sobre o período homólogo de 2016, tendo-se a taxa de cobertura das importações pelas exportações cifrado em 5,9% (6,5% no 1º trimestre de 2016), acrescentou o INE.

O comércio de São Tomé e Príncipe com o resto do mundo em 2016 saldou-se por um défice de 124,5 milhões de dólares, com importações no valor de 134 milhões de dólares e exportações que se saldaram por 10,1 milhões de dólares. (Macauhub)