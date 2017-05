Cidadãos da China aplicam 1,9 mil milhões de euros em Portugal ao abrigo do regime de “vistos dourados”

Cidadãos da China aplicaram 1,9 mil milhões de euros em Portugal desde Outubro de 2012 ao abrigo do regime de Autorização de Residência para Actividade de Investimento (ARI), de acordo com dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A China foi também o país cujos cidadãos obtiveram mais “vistos dourados”, com um total de 3376 ARI até final de Abril, sendo seguida do Brasil (403), África do Sul (180), Rússia (173) e Líbano (99).

Desde o início do regime, Portugal atraiu capitais no montante de cerca de três mil milhões de euros, tendo deste total 2,7 mil milhões de euros sido aplicados na compra de imobiliário e 305,6 milhões representado apenas transferência de capitais.

O governo de Portugal decidiu na passada semana reduzir o valor mínimo de investimento em pequenas e médias empresas para concessão da autorização de residência a estrangeiros ao abrigo do programa de vistos dourados.

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse no final da reunião que os estrangeiros que invistam “350 mil euros na criação de empresas ou no reforço do capital de empresas já em funcionamento desde que criem ou mantenham cinco postos de trabalho permanentes” têm direito à autorização de residência.

O investimento necessário nas empresas para obtenção de um visto dourado passa assim a ser inferior aos 500 mil euros obrigatórios para a compra de imobiliário, tendo a ministra afirmado que o investimento de 200 mil euros em empresas portuguesas que estejam num Plano de Recuperação ou de Revitalização ou de 350 mil euros em fundos destinados à capitalização das empresas portuguesas são outros dos investimentos estrangeiros que permitirão a obtenção deste visto. (Macauhub)