Sede do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa em Macau inaugurada a 1 de Junho

A cerimónia de inauguração da sede do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa em Macau terá lugar dia 1 de Junho, anunciou sexta-feira o secretário para a Economia e Finanças da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

O secretário Leong Vai Tac, que falava à margem de uma ocasião pública, disse que a inauguração da sede do Fundo ocorre em simultâneo com a realização em Macau VIII Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas.

A sede do Fundo ficará localizada, numa primeira fase, no Centro de Apoio Empresarial de Macau, do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), seguindo posteriormente para o Complexo de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa, anunciado em Novembro de 2010 pelo então primeiro-ministro Wen Jiabao durante a 3.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, tem uma dotação financeira inicial de 1000 milhões de dólares. (Macauhub)