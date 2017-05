BAD apoia Moçambique na negociação de contractos de produção e distribuição de gás

Técnicos do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) iniciaram segunda-feira uma acção de formação dirigida a quadros das instituições públicas de Moçambique centrada no planeamento e negociação de contractos de produção e distribuição de gás.

A acção de formação técnico-jurídica de cinco dias decorre na capital moçambicana, Maputo e abrange 40 técnicos ligados aos sectores dos recursos minerais, finanças e obras públicas.

João Mabombo, representante do BAD, salientou que, apesar dos avanços já registados, continua a haver “fragilidades e défice” de técnicos em Moçambique para negociar contractos com os grupos estrangeiros que operam no país.

“Moçambique ainda não dispõe de quadros capazes de negociar em igualdade de circunstâncias com as entidades que representam esses grupos”, observou, citado pela agência noticiosa AIM.

O seminário de formação resulta de uma solicitação do governo moçambicano ao African Legal Support Facility (ALSF), um órgão do BAD que providencia assistência técnica e jurídica aos países africanos em matérias de negociação de transacções comerciais complexas e litígios comerciais. (Macauhub)