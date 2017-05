Empresa pública Recredit compra crédito malparado à banca comercial de Angola

A sociedade anónima de capitais públicos Recredit vai apoiar a banca de Angola na recuperação de créditos malparados, disse o ministro das Finanças, ao apresentar a nova instituição às entidades públicas e privadas do sector financeiro angolano.

“Esta nova instituição vem coadjuvar a banca nacional no domínio do crédito concedido, libertando-a de processos paralisados e que dificultam a sua actuação quando chamada a cumprir uma das suas principais missões, a de conceder crédito à economia”, referiu Archer Mangueira.

O ministro das Finanças frisou que numa primeira instância a Recredit vai centrar-se na aquisição do crédito malparado na banca pública, estando aberta a adquirir créditos problemáticos em toda a banca que desenvolva actividades no território nacional, desde que relacionados com processos direccionados à economia angolana.

A Recredit está autorizada, de acordo com o ministro, a criar Fundos de Apoio à Recuperação da Economia Nacional, bem como a utilizar e gerir outros instrumentos financeiros que potenciem o seu objecto social.

“Pretendemos que esta empresa, detida pelo Estado, se transforme num veículo saudável e regenerador da nossa estrutura económica”, finalizou o titular da pasta das Finanças.

Detida integralmente pelo Estado, com os poderes e obrigações do Estado a serem exercidos pelo Ministério das Finanças, a Recredit foi concebida no quadro da recuperação do Banco de Poupança e Crédito e viu, em Dezembro último, por decisão presidencial, a sua missão alargar-se a toda a banca nacional.

O crédito malparado ou vencido a mais de 90 dias na banca angolana atingiu 355,6 mil milhões de kwanzas (2132 milhões de dólares) em 2015, de acordo com um relatório da consultora Deloitte apresentado em Novembro último, em Luanda. (Macauhub)