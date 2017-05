Angola e Rússia aprofundam cooperação económica

O satélite angolano AngoSat pode entrar em órbita ainda este ano, anunciou o ministro da Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, em declarações proferidas em Luanda.

O ministro, que falava no final de uma reunião com o vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Yury Trutnev, que o projecto está a decorrer dentro do calendário previsto, estando a construção do satélite quase a ficar concluída, de acordo com o Jornal de Angola.

José Carvalho da Rocha disse que o encontro serviu para passar em revista o nível de cooperação, particularmente os projectos que o sector tem estado a desenvolver com a Rússia, uma vez que há datas que foram acordadas e que precisam ser cumpridas.

O vice-ministro russo foi ainda recebido pelo secretário do Estado da Geologia e Minas, Miguel Bondo Júnior, que afirmou que os dois países pretendem desenvolver projectos tanto a médio como a longo prazo, nomeadamente em parceria com a Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) e a Empresa Nacional de Ferro de Angola (Ferrangol).

Ainda na terça-feira, a Endiama e o grupo russo Alrosa assinaram, em Luanda, um contracto de investimento mineiro para viabilização do projecto diamantífero do Luaxe, bem como a escritura pública de constituição da Sociedade Mineira do Luaxe, cerimónia que contou com a presença do vice-primeiro-ministro da Federação Russa.

O presidente da Endiama, Carlos Sumbula, disse que o montante do investimento vai depender do estudo de viabilidade técnico-económico do projecto, a ser actualmente elaborado, que uma vez concluído vai ser seguido da fase de mobilização de financiamento no mercado.

Luaxe, que se situa na província da Lunda Sul, é considerado um dos maiores quimberlitos de Angola e dista cerca de 20 quilómetros da mina de Catoca, sendo esta a quarta maior do mundo.

O projecto Luaxe é uma concessão mineira que será participada pelas empresas Endiama e Alrosa, ambas com 8,0% cada, Sociedade Mineira de Catoca com 50,5%, Artcon com 23,3%, Makakuima com 5,2% e Kollur com 5,0%. (Macauhub)