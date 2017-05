Electricidade de Moçambique anuncia início da construção da linha de transporte de energia Caia/Nacala

As obras de construção da linha de transporte de energia eléctrica Caia/Nacala iniciam-se em 2018, projecto que visa aumentar a fiabilidade da energia eléctrica consumida nas províncias da Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, informou a estatal Electricidade de Moçambique em comunicado divulgado em Maputo.

Dividido em duas fases, este projecto iniciar-se-á com a construção da ligação entre Caia, na província de Sofala e Mocuba, Zambézia, estando já assegurado o financiamento de 200 milhões de dólares, ao abrigo de um acordo assinado em 2015 com o Banco Islâmico de Desenvolvimento.

A Electricidade de Moçambique informou ainda estar actualmente envolvida no processo de mobilização de mais 420 milhões de dólares para financiar a segunda fase do projecto, sendo potenciais parceiros o Banco Africano de Desenvolvimento, a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) e o Banco de Exportações e Importações da China.

Uma parte da província de Tete e a totalidade das províncias da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa são alimentadas pela linha Centro/Norte, bastando uma pequena perturbação para afectar milhares de consumidores localizados naquelas províncias.

Um dos incidentes mais graves ocorreu em Janeiro de 2015 quando caíram 12 torres, provocando a interrupção no fornecimento de energia a toda a região norte do país por um período aproximado de um mês.

A Electricidade de Moçambique adiantou no comunicado que a linha de transporte de energia eléctrica Caia/Nacala é de “extrema importância”, uma vez que vai assegurar redundância no sistema de energia para a região norte do país. (Macauhub)