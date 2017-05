Inflação homóloga em Macau situa-se em 0,8% em Abril

Os preços cresceram em Macau 0,8% em Abril em termos homólogos, impulsionados pelo aumento do custo das refeições adquiridas fora de casa e das propinas escolares, bem como da gasolina e das consultas externas, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Dizendo que o aumento registado em Abril foi superior ao contabilizado em Março (+0,72%), aqueles serviços informaram ainda que terem as maiores subidas de preços ocorrido nas classes de despesa Bebidas Alcoólicas e Tabaco e da Educação, com mais 8,44% e 7,42%, respectivamente.

O Índice de Preços no Consumidor registou um aumento de 0,1% em termos mensais, face a Março, com subidas mais acentuadas mas classes de despesa Recreação e Cultura (+1,74%) e do Vestuário e Calçado (+1,70%).

A taxa de inflação, medida pela média dos índices dos últimos 12 meses sobre os 12 meses imediatamente anteriores, registou um aumento de 1,51%, com as maiores subidas a terem-se registado nas classes de despesa Bebidas Alcoólicas e Tabaco (+12,65%), Educação (+7,87%) e Transportes (+6,58%).

De salientar que a taxa de inflação tem vindo a descer de forma praticamente ininterrupta desde 2014, ano em que se situou em 5,78%%, para cair no ano seguinte para 5,62% e para 4,09% em 2016. (Macauhub)