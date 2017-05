Macau recebe 2,7 milhões de visitantes em Abril

O número de visitantes da Coreia do Sul entrados em Macau em Abril aumentou 48,7% em termos homólogos para 64,9 mil e o de visitantes de Hong Kong cresceu 25,3% para 608,8 mil, de acordo com os dados relativos ao movimento de visitantes divulgados pelos Serviços de Estatística e Censos.

Em Abril, mês em que o número de visitantes atingiu 2,7 milhões com um aumento homólogo de 11,0% em termos mensais e de 9,7% em termos mensais, o número de visitantes da China registou um crescimento de 18,5% em termos homólogos para 1,7 milhões.

Houve ainda aumentos de menor dimensão no número de visitantes dos Estados Unidos da América (17,7 mil), da Austrália (10,3 mil), do Canadá (6,9 mil) e do Reino Unido (6,7 mil) tendo em contraste o de visitantes de Taiwan caído 2,8% para 89,5 mil.

As pessoas que visitaram Macau em Abril permaneceram no território por um período médio de 1,2 dias, mais 0,1 dias face a Abril de 2016.

Macau recebeu de Janeiro a Abril 10,6 milhões de visitantes, número que representa um acréscimo de 6,9% em termos homólogos, com a China a ter sido a origem de 7,0 milhões ou 66% do total. (Macauhub)