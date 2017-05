Moody’s melhora perspectiva de Macau de negativa para estável

A agência Moody’s manteve a notação de risco de Macau tanto em moeda local como estrangeira em “Aa3” e reviu em alta de negativa para estável a perspectiva (“outlook”), de acordo com uma nota divulgada quarta-feira em Singapura.

A notação de risco atribuída a Macau significa que o emitente tem uma capacidade muito forte para cumprir as suas obrigações financeiras, diferindo do nível mais elevado – “Aaa” – por curta margem, tendo as eventuais emissões de dívida

A Moody’s escreveu que a capacidade financeira de Macau e o nível de receitas e de despesas proporcionam uma almofada financeira para resistir a futuros choques negativos e que o processo continuado de diversificação económica reforça a flexibilidade do crescimento do Produto Interno Bruto.

“Estes factores favoráveis são os que fundamentam e justificam a atribuição desta notação de crédito e as perspectivas de estabilidade”, pode ler-se na nota aos investidores divulgada pela agência. (Macauhub)