Novo Banco conclui venda de 75% do capital social da sucursal de Macau

O Novo Banco, a instituição que herdou os activos considerados de qualidade do falido Banco Espírito Santo, concluiu o processo de venda de 75% do capital social do Novo Banco Ásia ao Well Link Group Holdings Limited, de Hong Kong, informou quarta-feira o banco em comunicado ao mercado.

O banco informou ainda no comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que a sucursal de Macau foi vendida àquele grupo de investidores pela soma de 145,8 milhões de euros.

O acordo de venda assinado prevê ainda um conjunto de opções de compra e venda, com condições já acordadas, que cobrem os restantes 25% e podem ser exercidos num prazo até cinco anos perfazendo um preço total para os 100% de 183 milhões de euros.

O Novo Banco, cujo capital passou a ser detido em 75% pelo fundo de investimento norte-americano Lone Star, acrescenta no comunicado ao mercado que esta venda representa “mais um importante passo no processo de desinvestimento de activos não estratégicos” para se concentrar no negócio bancário em Portugal e na Península Ibérica.

No entanto, prossegue, “a manutenção de uma presença accionista do no capital do Novo Banco Ásia nos próximos cinco anos permitirá desenvolver o seu pilar estratégico de apoio à exportação e internacionalização das empresas portuguesas em zona geográfica tão importante.”

O Well Link Group Holdings Limited, constituído em Novembro de 2015 e não estando cotado em bolsa, é controlado por um grupo de investidores com interesses na mediação de seguros, serviços financeiros dirigidos a particulares e a empresas, corretagem de títulos e de futuros e gestão de activos. (Macauhub)