Produção de diamantes de Angola duplica com exploração do quimberlito de Luaxe

A produção angolana de diamantes deverá passar de nove milhões para 20 milhões de quilates por ano com o início da exploração da concessão de Luaxe, disse terça-feira em Luanda o presidente da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), Carlos Sumbula.

A estatal angolana e a russa Alrosa assinaram nesse dia um contracto de investimento mineiro para viabilização do projecto diamantífero do Luaxe, bem como a escritura pública de constituição da Sociedade Mineira do Luaxe, cerimónia que contou com a presença do vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Yury Trutnev.

O projecto Luaxe é uma concessão mineira que será participada pelas empresas Endiama e Alrosa, ambas com 8,0% cada, Sociedade Mineira de Catoca com 50,5%, Artcon com 23,3%, Makakuima com 5,2% e Kollur com 5,0%.

O presidente da Alrosa, Sergey Ivanov, disse na ocasião que somente o depósito de Luele, no interior da concessão do Luaxe, “é o maior de todos os que foram descobertos em todo o mundo nos últimos 60 anos.”

Sergey Ivanov disse ainda estimar que os diamantes existentes naquela concessão tenham um valor de mercado de mais de 35 mil milhões de dólares.

Juntamente com os restantes parceiros do contracto de investimento mineiro do Luaxe, a Endiama e os russos da Alrosa informaram anteriormente que prevêem investir mil milhões de dólares na concessão, que poderá garantir uma produção anual de cerca de dez milhões de quilates. (Macauhub)