Consórcio ExxonMobil/Rosneft inicia prospecção petrolífera em Moçambique no 2.º semestre

O consórcio envolvendo os grupos norte-americano ExxonMobil e russo Rosneft pretende iniciar os trabalhos de prospecção petrolífera em Moçambique na segunda metade do ano, de acordo com o relatório e contas agora divulgado.

“Em Outubro de 2015, o consórcio entre a Rosneft e o seu parceiro ExxonMobil obteve licenças para a prospecção geológica de três blocos no mar de Moçambique, estando o início dos trabalhos de exploração previsto para o segundo semestre de 2017, após a assinatura dos contractos de concessão com o governo de Moçambique”, pode ler-se no documento citado pela agência noticiosa Tass.

Em 2015 foram atribuídos ao consórcio ExxonMobil (60%) e Rosneft (20%) três blocos, um na bacia de Angoche e os outros dois na bacia do Zambeze, na zona central de Moçambique.

Um quarto bloco foi atribuído, na mesma altura, ao consórcio constituído pelo grupo italiano ENI (34%), Sasol Petroleum (25,5%), da África do Sul e Statoil (25,5%) da Noruega.

Em todos os quatro blocos a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos participa com 20%. (Macauhub)