Estado do Ceará quer financiamento do Fundo Brasil/China para construção de refinaria

A entrada em funcionamento do Fundo Brasil/China de Cooperação para a Expansão da Capacidade Produtiva torna mais viável o projecto de construção de uma refinaria no Estado do Ceará, disse o assessor de Assuntos Internacionais do governo do Estado, citado pela imprensa local.

Antonio Balhmann, que tem a responsabilidade de reunir os interesses do Ceará com os dos investidores da China após a Petrobras ter cancelado a construção da refinaria Premium II, em Pecém, adiantou no entanto que a turbulência existente na estrutura política brasileira pode interferir na captação de investimentos para o Estado.

Balhmann adiantou que tem estado em contacto com a chinesa Guangdong Zhenrong Energy (GDZR) todos os 15 dias e acrescentou que a administração contratou já uma empresa de análise de projectos, especialmente para avaliar o da refinaria cearense.

“No próximo dia 30 estaremos em São Paulo para assistir ao lançamento do Fundo, mostrando que o Estado continua muito interessado nesse acordo com a China”, disse o assessor de Assuntos Internacionais do governo do Ceará.

António Balhmann acrescentou que a parceria entre o governo do Ceará e a Guangdong Zhenrong Energy está numa fase avançada, devendo ser apresentado à comissão chinesa responsável por acordos internacionais ainda este ano.

“Somente depois de o projecto ser aprovado é que o pedido de financiamento de 4000 milhões a 5000 milhões de dólares pode ser apresentado ao Fundo Brasil/China”, precisou Balhmann. (Macauhub)