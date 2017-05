Grupo florestal com interesses em Moçambique compra empresa Woodbois International

O grupo Obtala, que detém concessões florestais em Moçambique, comprou a Woodbois International ApS, uma empresa de produção e comercialização de madeira serrada, anunciou o grupo em comunicado divulgado quarta-feira.

O grupo, com sede em Guernsey, dispõe de 10 concessões florestais em Moçambique que ocupam uma área de 120 mil hectares.

A compra da Woodbois International ApS, que detém uma concessão florestal no Gabão, foi feita através da Argento Limited, subsidiária do grupo para os negócios florestais controlada em 75%, que para o efeito assumiu o pagamento 14,8 milhões de dólares.

O comunicado acrescenta que o negócio envolve a compra de 100% do capital da Woodbois, incluindo terrenos, capital fixo, inventário e a concessão florestal no Gabão, sendo objectivo do grupo proceder de imediato ao aumento da produção de madeira serrada e da fábrica de produção de folheados.

Na sequência desta compra, cujo processo deverá ficar concluído a 30 de Junho próximo, a sociedade Align Research adicionou 13,4 GBp à anterior recomendação de compra das acções do grupo até 30,52 GBp. (Macauhub)