Angola vende 4,7 milhões de quilates de diamantes no 1.º semestre

Angola vendeu nos primeiros seis meses do ano 4,7 milhões de quilates de diamantes, montante que proporcionou uma receita de 517 milhões de dólares com o preço médio por quilate a rondar 123 dólares, informou em comunicado o Ministério das Finanças de Angola.

As vendas registadas no primeiro semestre de 2016 deram origem a uma receita de 525 milhões de dólares, inferior em 1,5% à registada um ano antes.

O Ministério das Finanças informou ainda terem as receitas fiscais no primeiro semestre do ano em curso ascendido a 7566 milhões de kwanzas (45,3 milhões de dólares), nomeadamente em Imposto Industrial e “royalties” pagos pelas empresas mineiras.

A venda de diamantes em 2016 rendeu a Angola 1082 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de dólares a menos do que a receita apurada em 2015, de acordo com dados do Ministério da Geologia e Minas de Angola. (Macauhub)