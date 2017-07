Grupo chinês Fosun compra torre de escritórios em São Paulo, Brasil

O grupo Fosun, da China, pagou 440 milhões de reais (140,1 milhões de dólares) pela Torre Sucupira, um edifício de escritórios em São Paulo, a capital económica do Brasil, noticiou a imprensa local.

A Torre Sucupira, construída pelo grupo Odebrecht, fazia parte da carteira de activos de um fundo de investimentos gerido pela HSI Investimentos, que em Fevereiro de 2016 pagou 270 milhões de reais para a comprar ao investidor Saul Klein.

O edifício, localizado a poucos metros do Morumbi Shopping e do Market Place Shopping, tem 36 602 metros quadrados de área coberta divididos em 24 andares e cinco caves com lugar para um milhar de automóveis.

Este negócio é o segundo efectuado pelo grupo chinês no Brasil depois de ter comprado em 2016 a sociedade gestora de fundos Rio Bravo Investimentos.

O grupo Fosun é um dos que mais investiu em Portugal nos últimos anos, tendo iniciado essa actividade com a compra pela Fosun International Limited, uma SGPS cotada em Hong Kong, da companhia de seguros Fidelidade, vendida na sequência da falência do grupo financeiro Espírito Santo.

Através da Fidelidade, o grupo veio posteriormente a adquirir a actualmente designada Luz Saúde, empresa que detém um conjunto de hospitais, clínicas e residências para pessoas idosas e recentemente passou a controlar 24% do Banco Comercial Português, o maior banco privado português. (Macauhub)