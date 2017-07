Parlamento de São Tomé e Príncipe aprova rectificação ao Orçamento de Estado para 2017

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe aprovou, quarta-feira, 26 de Julho corrente, o Orçamento Rectificativo para 2017 com os votos do partido no poder, Acção Democrática Independente, que visava, sobretudo, enquadrar os financiamentos resultantes da nova cooperação com a República Popular da China.

Aprovado em Maio último em Conselho de Ministros, a proposta do Orçamento Rectificativo 2017 foi considerada “inevitável” pelo governo face à “vontade expressa pela China de iniciar um novo ciclo de cooperação para o desenvolvimento traduzido em novas áreas de intervenção e novos financiamentos.”

Estimado em pouco mais de 146 milhões de dólares, o anunciado apoio financeiro chinês resulta da aplicação do Acordo Geral da Cooperação nas áreas económica, científica e cultural, assinado em Abril último em Pequim, na sequência de restabelecimento em Dezembro de 2016 de relações diplomáticas entre os dois países.

Além de acordos específicos, sobretudo, nos sectores de energia, turismo, saúde e pesca, a China manifestou ainda a disponibilidade de financiar as obras de construção do porto de águas profundas, a modernização do aeroporto internacional de São Tomé, bem como o perdão de uma dívida avaliada em cerca de 28 milhões de dólares.

O enquadramento orçamental das verbas da cooperação chinesa estará em conformidade com as recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI), que concluiu há dois meses uma nova avaliação do programa macro-económico do arquipélago, visando ajustar as despesas às receitas e prevendo uma redução do défice orçamental para 1,8% do Produto Interno Bruto em 2017. (Macauhub)